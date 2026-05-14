Garnero respaldó a Palavecino: "Debe seguir y no bajar los brazos"

En la previa del partido de este sábado ante Deportes Limache, el entrenador de Universidad Católica, Daniel Garnero, abordó el momento de incertidumbre que atraviesa su equipo, caracterizado por una preocupante falta de precisión y una racha de resultados que han golpeado el ánimo del plantel, y tuvo especiales palabras para Matías Palavecino, quien ha sido blanco de críticas por su rendimiento.

"Los futbolistas salen de situaciones que no son las mejores confiando en uno mismo. Él tiene que dar lo máximo y tomar mejores decisiones", señaló Garnero sobre el volante.

"Tiene muy buenas ejecuciones, debe ponerlas a disposición del equipo y es la única manera de salir de este estado de ánimo que no es el ideal", añadió en conferencia de prensa.

Garnero comentó también el momento del equipo, sobre todo tras lo mostrado en el empate que "admitiendo que el clima interno se vio afectado por los últimos resultados.

"Perdimos precisión y eso nos generó ansiedad y falta de seguridad. Nos equivocamos en cosas sencillas y nos cuesta salir de esos errores. Antes los resolvíamos, ahora nos enreda y nos genera inseguridad".

El DT, quien recientemente atravesó momentos personales difíciles, confesó que su motivación para seguir adelante es, en gran parte, un homenaje a su madre, quien falleció el lunes.

"Yo estoy bien, teniendo en cuenta los episodios que lamentablemente me tocó vivir, pero esto sigue y mi vieja quisiera que yo esté acá, así es que acá estoy", añadió.

Consciente de que mayo es un mes de definiciones, el entrenador sabe que no hay margen para errores: "Estamos en un mes de definición y eso nos debe servir para aprender. Enfrentamos a un gran rival y somos conscientes de que tenemos que hacer bien las cosas. En estos partidos necesitamos de nosotros mismos", expresó.