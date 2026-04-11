Garnero y el ajustado triunfo ante Audax: Si marcamos uno más que el rival, no hay problema
El técnico "cruzado" valoró la victoria ante el conjunto itálico, más allá de los tres goles recibidos.
El técnico "cruzado" valoró la victoria ante el conjunto itálico, más allá de los tres goles recibidos.
El técnico de Universidad Católica Daniel Garnero analizó el triunfo 4-3 ante Audax Italiano en el Estadio Bicentenario de La Florida por la novena fecha de la Liga de Primera y enfatizó que "si marcamos uno más que el rival, no hay problema en que nos marquen".
El estratega "cruzado" valoró de buena manera la victoria y se refirió al hecho de recibir muchos goles: "Es algo que debemos corregir, pero nos suceden situaciones particulares, como esos dos goles de factura espectacular desde fuera del área. Podemos mejorar; estamos rechazando muy cerca de nuestra zona y deberíamos optimizar los lanzamientos, algo que ya nos ha pasado en los últimos encuentros", comentó.
Garnero fue consultado sobre las decisiones arbitrales y optó por guardar silencio, especialmente tras conocerse que el encuentro no tuvo VAR.
"No voy a hablar del arbitraje. No lo hago cuando me perjudican ni cuando me expulsan sin motivo. Respecto a los criterios, en Europa se sostienen con más consistencia; aquí dependen de muchas variables. Aun así, no me parece que la labor arbitral de hoy haya sido determinante en el resultado final", expresó.
"Debemos ser cuidadosos: a veces, por las ganas de estar, terminamos complicando las lesiones y el tiempo de baja se alarga. Tomaremos la mejor decisión, especialmente con quienes vienen más justos físicamente", expuso el DT de la UC.
"Sabíamos que esto pasaría; el partido de hoy fue de muchísima exigencia. En este momento nos convendría tener encuentros más tranquilos para manejar los tiempos y el resultado, pero los juegos se dan así. Todos terminaron bien y contentos; mañana veremos cómo evolucionan", indicó.
Por último anticipó lo que será el duelo a mitad de semana ante Cruzeiro por Copa Libertadores: "El domingo ya pensaremos en organizar el viaje a Brasil, que será vital para nosotros. Con tantos partidos este mes, no hay margen para detenerse. Sea cual sea el resultado, si es bueno, corregimos y seguimos creciendo; si no lo es, hay que dar vuelta la página enseguida", cerró.