Garnero y el ajustado triunfo ante Audax: Si marcamos uno más que el rival, no hay problema

El técnico de Universidad Católica Daniel Garnero analizó el triunfo 4-3 ante Audax Italiano en el Estadio Bicentenario de La Florida por la novena fecha de la Liga de Primera y enfatizó que "si marcamos uno más que el rival, no hay problema en que nos marquen".

El estratega "cruzado" valoró de buena manera la victoria y se refirió al hecho de recibir muchos goles: "Es algo que debemos corregir, pero nos suceden situaciones particulares, como esos dos goles de factura espectacular desde fuera del área. Podemos mejorar; estamos rechazando muy cerca de nuestra zona y deberíamos optimizar los lanzamientos, algo que ya nos ha pasado en los últimos encuentros", comentó.

Garnero fue consultado sobre las decisiones arbitrales y optó por guardar silencio, especialmente tras conocerse que el encuentro no tuvo VAR.

"No voy a hablar del arbitraje. No lo hago cuando me perjudican ni cuando me expulsan sin motivo. Respecto a los criterios, en Europa se sostienen con más consistencia; aquí dependen de muchas variables. Aun así, no me parece que la labor arbitral de hoy haya sido determinante en el resultado final", expresó.

"Debemos ser cuidadosos: a veces, por las ganas de estar, terminamos complicando las lesiones y el tiempo de baja se alarga. Tomaremos la mejor decisión, especialmente con quienes vienen más justos físicamente", expuso el DT de la UC.

"Sabíamos que esto pasaría; el partido de hoy fue de muchísima exigencia. En este momento nos convendría tener encuentros más tranquilos para manejar los tiempos y el resultado, pero los juegos se dan así. Todos terminaron bien y contentos; mañana veremos cómo evolucionan", indicó.

Por último anticipó lo que será el duelo a mitad de semana ante Cruzeiro por Copa Libertadores: "El domingo ya pensaremos en organizar el viaje a Brasil, que será vital para nosotros. Con tantos partidos este mes, no hay margen para detenerse. Sea cual sea el resultado, si es bueno, corregimos y seguimos creciendo; si no lo es, hay que dar vuelta la página enseguida", cerró.