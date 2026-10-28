Garnero y el clásico con la U: Llegaremos de la mejor manera posible para poder ganarlo

El argentino Daniel Garnero, técnico de Universidad Católica, analizó el empate 1-1 ante Audax Italiano y palpitó el clásico ante Universidad de Chile que se jugará el domingo, y señaló que se prepararán para evitar que los azules se alejen más en la parte alta de la tabla de la Liga de Primera.

"El clásico es un partido especial, llegaremos de la mejor manera posible para poder ganarlo, nuestra intención es que no se alejen más los de arriba", declaró en la rueda de prensa en el Claro Arena.

Además, aseguró que este jueves evaluará cómo quedaron los jugadores tras el choque con Audax, pensando en los que saltarán a la cancha para el clásico.

"Vamos a poner al que mejor esté y tengamos el equipo más competitivo para que podamos ganar el clásico", comentó.

Respecto al duelo con los itálicos, Garnero indicó que "no nos gustó el resultado, pero nos llegaron poco. Tuvimos poca claridad, y tuvimos situaciones en el segundo tiempo y podríamos haber marcado diferencia, pero no tuvimos esa efectividad".

"El partido nos costó controlarlo, después del gol estuvimos mejor; en el segundo tiempo nos hacen un gol en una jugada que no era de peligro, esos penales modernos, y tuvimos la desgracia que nos empaten el juego", añadió.

Por último, el técnico reconoció que hubo una baja en el nivel individual dentro del plantel y que no está tranquilo tras los últimos resultados.

"No puedo estar tranquilo, de seis puntos sacamos uno. Cuando los resultados no se dan, la reacción de la gente es esa. Estamos en un momento donde nos está costando ganar", sentenció.

El clásico entre la UC y la U será en el Claro Arena el domingo 1 de noviembre, a las 17:15 horas (20:15 GMT).