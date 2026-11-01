Garnero y el clásico universitario: Lo jugamos poco, lo peleamos mucho y lo ganamos bien

El argentino Daniel Garnero, técnico de Universidad Católica, analizó el triunfo ante U. de Chile en el clásico universitario y manifestó su alegría, admitiendo que jugaron "poco", pero que "ganamos bien".

"Lo jugamos poco, lo poleamos mucho y lo ganamos bien. Me voy contento, muy conforme", declaró Garnero en la transmisión oficial de TNT Sports apenas finalizó el encuentro en el Claro Arena.

Garnero también explicó el cambio táctico en el segundo tiempo, cuando sacó a Juan Francisco Rossel y envió a Sebastián Arancibia, pasando a jugar con una línea de tres defensores.

"Quisimos contener y tener la posibilidad de ganar las espaldas como lo hicimos, tuvimos situaciones claras que no pudimos concretar o habríamos jugado más tranquilo", explicó.

Finalmente, destacó el nivel del plantel, señalando que "el que está listo rinde y estamos todos contentos".