Garnero y el grupo en la Libertadores: No la tendremos fácil, pero sabíamos que iba a ser así

Daniel Garnero, director técnico de Universidad Católica, entregó su opinión sobre el grupo que le tocó luego del sorteo de Copa Libertadores, donde los "cruzados" competirán con Boca Juniors, Cruzeiro y Barcelona de Guayaquil.

El estratega destacó en conferencia de prensa que, desde el principio, al estar en el bolillero 3 estaba presupuestado tener al menos dos rivales fuertes, también por precaución respecto al bombo 4 que también suele tener equipos potentes.

"Nos tocaron equipos grandes que saben de esta competencia. Nosotros también estamos en ese grupo de equipos grandes, con tradición y ganas de competir en este torneo. Vamos a hacer todo lo posible por que las cosas vayan bien", expresó.

"Obviamente la localía va a ser muy importante, pero hay que prepararse para estar a la altura y competir. Va a ser muy exigente", añadió.

"Son grupos con nombres muy fuertes, pero las realidades futbolísticas quizás no están a la altura de la historia de los clubes. Hay que competir, no queda otra", repasó.

Garnero admitió que en cuanto a rendimiento "queríamos llegar a esta competencia un poco mejor de lo que estamos. Todavía nos está faltando ser un equipo contundente, más sólido, y necesitaremos eso para competir a estos niveles. No la vamos a tener fácil, pero sabíamos que iba a ser así".

"Obviamente como objetivo, el semestre que viene tenemos que afrontar un torneo internacional. Vamos a hacer todo para que sea la Copa Libertadores. Ese es el objetivo primordial, después vendrán los otros", expuso el DT sobre la mochila de obtener la clasificación a una siguiente etapa continental.

Por otro lado, a Garnero se le consultó sobre un posible refuerzo para la banda derecha: "Nos pasó esto de Jeffrey (Sekgota) y Tomás (Asta-Buruga); lesiones más largas de lo habitual. Hay ciertas restricciones y no es tan sencillo poder incorporar, se tienen que dar un montón de cosas. No hay muchas alternativas".

En ese sentido, y pensando en que se deberán afrontar cuatro frentes, Garnero remarcó que "Cuando se empiece a competir vamos a necesitar de todos, y esto es así en todos los países. Hay que manejar las cargas. Dosificar eso va ser importante. Esa competencia interna ayuda y potencia los rendimientos individuales".