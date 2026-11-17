El argentino Daniel Garnero, técnico de Universidad Católica, habló en la previa del clásico con Colo Colo en el Estadio Monumental y afirmó que no tiene problema alguno en hacer un pasillo a los albos por haber ganado el título de la Liga, aunque también afirmó que están más preocupados de encontrar un funcionamiento para ganar el partido.

"No tendría ningún problema, al contrario, felicitar al justo ganador. No tendría ningún inconveniente", declaró Garnero en TNT Sports.

Además, remarcó que "tampoco me gusta que te obliguen, cuando las cosas son desprolijas, no quedan bien. No tengo problema en felicitar y aplaudir al justo ganador".

Sin embargo, precisó que esta posibilidad de hacer un pasillo "no lo he hablado con nadie".

"Estamos más preocupados en buscar un funcionamiento y una intensidad acorde para poder ganar el partido, porque vamos a enfrentar al mejor equipo del torneo", aseveró.

El clásico entre Colo Colo y Universidad Católica está programado para este domingo a las 18:00 horas (21:00 GMT) en el Estadio Monumental y lo podrás seguir en nuestras plataformas.