Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago14.1°
Humedad53%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica

Garnero y la recta final: Estamos corriendo de atrás, pero con una inyección anímica

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El DT de la UC destacó que su equipo viene de "ganarle al rival que vamos a disputar el Chile 2": La U.

Garnero y la recta final: Estamos corriendo de atrás, pero con una inyección anímica
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Daniel Garnero, entrenador de Universidad Católica, atendió a los medios en la antesala del encuentro ante Deportes Limache este domingo y abordó las opciones de clasificar a Copa Libertadores en la recta final del campeonato tras ganar el clásico universitario.

"Estamos corriendo de atrás, pero después del fin de semana que estábamos a una distancia mayor, pudimos ganarle al rival que vamos a disputar ese 'Chile 2' y eso nos da una inyección anímica que tenemos que saber utilizarla", comenzó mencionando.

Consultado por la probable alineación para recibir a los "tomateros" en el Claro Arena, el estratega no descartó realizar cambios respecto al choque con la U: "Puede haber modificaciones. (...) A muchos les costó, así que vamos a hacer el último pantallazo y vamos a definir".

En esa misma línea, abordó el tema de la portería entre Vicente Bernedo y Darío Melo: "Voy a hablarlo primero con ellos, porque me trajo un pequeño inconveniente esto de haberlo dicho antes. Pero sí, ya lo tengo definido".

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada