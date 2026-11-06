Garnero y la recta final: Estamos corriendo de atrás, pero con una inyección anímica

Daniel Garnero, entrenador de Universidad Católica, atendió a los medios en la antesala del encuentro ante Deportes Limache este domingo y abordó las opciones de clasificar a Copa Libertadores en la recta final del campeonato tras ganar el clásico universitario.

"Estamos corriendo de atrás, pero después del fin de semana que estábamos a una distancia mayor, pudimos ganarle al rival que vamos a disputar ese 'Chile 2' y eso nos da una inyección anímica que tenemos que saber utilizarla", comenzó mencionando.

Consultado por la probable alineación para recibir a los "tomateros" en el Claro Arena, el estratega no descartó realizar cambios respecto al choque con la U: "Puede haber modificaciones. (...) A muchos les costó, así que vamos a hacer el último pantallazo y vamos a definir".

En esa misma línea, abordó el tema de la portería entre Vicente Bernedo y Darío Melo: "Voy a hablarlo primero con ellos, porque me trajo un pequeño inconveniente esto de haberlo dicho antes. Pero sí, ya lo tengo definido".