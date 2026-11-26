Daniel Garnero, técnico de Universidad Católica, habló en la previa del duelo con Huachipato en la Liga de Primera y evitó hablar sobre una renovación en el equipo cruzado, afirmando que su foco está en lograr la clasificación a la Copa Libertadores.

"Estoy acá por el partido con Huachipato. No hay ningún cambio drástico. Estamos trabajando como corresponde, dando lo mejor y tratando de dejar a Católica en Copa Libertadores o en repechaje de Copa Libertadores", explicó en rueda de prensa.

En la misma línea, sobre la renovación, indicó que "lo que pase de acá a que termine, la verdad no lo sé".

"No me puedo desenfocar. Lo único que me interesa en este momento es como llegamos al partido del domingo, con la idea y las ganas de poder hacer un buen juego, obtener el resultado, que no sirve demasiado, pero agarrar esa seguridad y confianza que todo equipo necesita para disputar ese último partido del año, de la mejor manera, y el pasaje al repechaje de la Libertadores", aseveró.

Garnero también se dio el tiempo para hacer un balance de temporada y remarcó el alto nivel internacional que demostró el equipo cuando compitió en la Copa Libertadores, aunque lamentó no poder sostener ese rendimiento en el segundo semestre.

"Físicamente decayó en todo sentido, muchos lesionados, suspendidos, convocatorias. Afrontamos situaciones adversas, se juntaron situaciones y en el medio hubo definiciones importantes", explicó.

"Competimos a nivel alto, eliminamos en la Libertadores al equipo que fue campeón de la Sudamericana (Boca Juniors); y nos eliminó a nosotros el equipo que va a jugar la final de la Libertadores (Estudiantes)", agregó.

Además, apuntó a los duelos claves que afectaron a la UC en la pelea por el Chile 2: "Esos partidos con Audax y La Calera, perdimos cinco puntos y nos mataron anímicamente".

Finalmente, reconoció el quiebre con Gary Medel y por ese motivo el "Pitbull" no es citado para los compromisos.

"De Gary no tengo nada que decir, tuvimos una discusión en su momento, y ahora no está siendo convocado", sentenció.

El partido entre Universidad Católica y Huachipato está programado para el domingo, a las 18:00 horas (21:00 GMT) en el Claro Arena, y lo podrás seguir en nuestras plataformas.