Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago19.4°
Humedad66%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica

Giani en su presentación oficial en la UC: Me entusiasma venir a ganar campeonatos

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El volante argentino estuvo presente en el césped del Claro Arena.

Giani en su presentación oficial en la UC: Me entusiasma venir a ganar campeonatos
 Captura
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Universidad Católica presentó oficialmente este lunes al volante argentino Justo Giani como su nuevo refuerzo para la temporada 2026.

Giani estuvo presente en la sala de conferencias de prensa del recinto deportivo, donde se puso por primera vez la camiseta cruzada, posó junto al presidente Juan Tagle y al gerente deportivo José María "Tati" Buljubasich.

Además, Giani entregó sus primeras impresiones como nuevo jugador de la "Franja": "Estoy muy feliz, con muchas ganas de que arranque esta aventura y de estar acá. Como jugador, me entusiasma venir a ganar campeonatos y a pelear cosas importantes", dijo en conferencia de prensa.

El trasandino se refirió a sus aspiraciones en los "cruzados": "A nivel grupal, debemos salir a ganar todos los partidos y los campeonatos nacionales salir campeón, tenemos que tratar de hacer una buena fase de grupos en la Copa Libertadores", comentó.

Tambiéni estuvo presente en el césped del Claro Arena, donde realizó toques con la pelota, mostró sus primeras habilidades con la camiseta cruzada y fue fotografiado por los reporteros gráficos.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada