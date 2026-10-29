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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica

Jhojan Valencia: La U se incomoda cuando el equipo rival tiene el balón

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

En la UC estudiaron al cuadro azul en miras a su cruce por la fecha 26 de la Liga de Primera.

Jhojan Valencia: La U se incomoda cuando el equipo rival tiene el balón
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La nueva edición del clásico entre Universidad Católica y Universidad de Chile está cada vez más cerca, y el volante "cruzado" Jhojan Valencia palpitó lo que será el duelo en el Claro Arena.

"Siento que ellos están incómodos cuando el equipo rival tiene el balón. El fuerte de ellos es tenerlo, nosotros también somos fuertes en eso y siento que por ahí vamos a poder incomodarlos. Por ahí va a estar", dijo en conversación con TNT Sports.

Por otra parte, se refirió a su rol en el camarín de la UC: "Trato de aportar mi alegría, de ser alegre con todos mis compañeros. Es el sabor colombiano Todo el tiempo estoy riéndome, no me llevo mal con ningún compañero".

La contienda está programada para este domingo 1 de noviembre a las 17:15 horas, con arbitraje de Diego Flores y la completa cobertura de Cooperativa.cl y Cooperativa Deportes.

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