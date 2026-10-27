Juan Ignacio Díaz: Nos tenemos que acercar a la U, se nos escapó un poquito

En la previa del duelo reprogramado ante Audax Italiano y anticipando el clásico ante la U, el defensor argentino Juan Ignacio Díaz palpitó ambos cruces tras superar una rebelde pubalgia que lo marginó desde el pasado 8 de agosto en Universidad Católica.

"Mañana (miércoles) tenemos un partido muy importante, son tres puntos de oro. Nos tenemos que acercar a la U, que se nos escapó un poquito, pero no tengo duda que nos va a ir bien", adelantó el zaguero respecto al historiado cruce con los itálicos por la fecha 24 en la Liga de Primera.

Consultado por su ausencia durante 10 partidos, Díaz comentó: "Tuve una lesión de casi tres meses. La pubalgia es una lesión muy complicada, pero por suerte pude salir adelante con la ayuda de los médico. Ya desde la semana pasada que estoy entrenando".

Finalmente, el defensor de 28 años reflexionó en torno a la derrota con Unión La Calera del pasado fin de semana: "Hablamos (con Daniel Garnero) bastante cosas de las cosas que estábamos haciendo mal. Hay que empezar a corregirlo, quedan pocos partidos".

"Es muy importante el clásico contra la U, pero para acercarnos tenemos que ganar y ahí te das cuenta la importancia del partido contra Audax. Es un rival muy difícil, que son agresivos", cerró respecto al encuentro de este miércoles 28 de octubre a las 20:30 horas (23:30 GMT) en Claro Arena.