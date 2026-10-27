Lamine Yamal tras quedar tercero en el Balón de Oro: "Algún día llegará mi momento"

El joven atacante español Lamine Yamal utilizó sus redes sociales para compartir una reflexión luego de quedar en el tercer puesto por la carrera para el Balón de Oro 2026 y adjudicarse su tercer Trofeo Kopa consecutivo en la ceremonia de Londres.

"Llegará, las cosas buenas necesitan tiempo, confío en el camino que estoy construyendo. Sin prisa, con ilusión y con la tranquilidad de que algún día llegará mi momento", escribió el futbolista de FC Barcelona.

Seguido a ello, el delantero de 19 años entregó su reconocimiento a los galardonados en el London Palladium: "Enhorabuena a los ganadores, mi enfoque vuelve a estar en lo importante, hacer que el FC Barcelona vuelva a ganar".

Entre las votaciones, el ariete inglés Harry Kane quien se alzó con la distinción y dejó a Yamal en el podio por segunda temporada consecutiva, ya que en 2025 fue el francés Ousmane Dembélé quien se quedó con el premio sobre el español.