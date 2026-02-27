Juan Ignacio Díaz presentó problemas físicos y es duda para la visita de la UC a Ñublense

El defensor argentino Juan Ignacio Díaz encendió las alarmas en Universidad Católica por una contractura que lo dejó en duda para visitar a Ñublense, este domingo 1 de marzo por la quinta fecha de la Liga de Primera 2026.

Como informamos en Cooperativa Deportes, el exjugador de O'Higgins no ha podido entrenar con normalidad durante la semana, lo que genera incertidumbre sobre su participación en el partido.

Aunque no está totalmente descartado, el técnico cruzado Daniel Garnero ya evalúa alternativas para cubrir esta posible baja, agravada por la ausencia prolongada de Daniel González, quien fue operado recientemente y permanecerá fuera de las canchas varias semanas más.

En ese contexto, se trabaja en la inclusión de Tomás Asta-Buruaga como central, con Bernardo Cerezo como lateral derecho. Otra opción considerada es Agustín Farías, volante que también puede asumir como defensor neto.