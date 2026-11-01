Juan Ignacio Díaz y el triunfo ante la U: El esfuerzo del equipo fue increíble

Juan Ignacio Díaz, una de las figuras en el triunfo de Universidad Católica en el clásico ante Universidad de Chile, habló tras el partido en el Claro Arena y destacó el trabajo colectivo para dejar los puntos en casa.

"El esfuerzo del equipo hoy fue increíble. Desde el minuto cero corrimos para todos lados, sabíamos que la U tenía una idea de juego muy buena. La verdad es que hicimos un esfuerzo bárbaro y pudimos sumar tres puntos, que los necesitábamos mucho", destacó en conversación con TNT Sports.

Al mismo tiempo, el zaguero afirmó que "sabíamos que nos jugábamos mucho, sabíamos que estos tres puntos son de oro. Falta muy poquito de torneo y los pudimos conseguir y ahora a darle con todo".

"Juani" también repasó su complejo año en la precordillera, detallando que "estuve casi tres meses lesionado y por suerte pude volver. Una lesión muy jodida que es la pubalgia, pero bueno, con la ayuda de los médicos y los kinesiólogos pude salir adelante y poder volver a jugar que es lo más lindo".

Luego, en zona mixta agregó que ante la U "toda la defensa y el mediocampo, junto con los delanteros, corrieron mucho y por suerte pudimos hacer un gran partido".

Por último, se refirió a los gestos provocadores de Marcelo Morales y Eduardo Vargas hacia la hinchada de la UC rumbo a camarines: "Es un poquito parte del folclore del fútbol, pero nosotros no nos metemos en eso. Eso es tema de ellos. Nosotros hicimos un partido muy bueno, así que nos quedamos con eso".