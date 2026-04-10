Juan Tagle anunció fin de su paso como presidente de Cruzados

El presidente de Cruzados SADP, Juan Tagle, anunció su decisión de no presentarse a la próxima elección de directorio de la Sociedad Anónima que rige los destinos de Universidad Católica, por lo que dejará de ser su timonel.

A través de un sentido comunicado, el dirigente explicó los motivos que lo llevaron a concluir su proceso.

"Con mucha emoción y sentido de responsabilidad, quisiera anunciarles que luego de un proceso de reflexión personal y familiar, he tomado la decisión de no presentarme a la elección de directorio de la Sociedad, que se llevará a cabo en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas citada para el día 20 de abril próximo", señaló en el escrito.

Tagle, quien de esta forma cierra una década completa liderando la presidencia, argumentó que su determinación también considera "el legítimo interés de algunos de los accionistas más relevantes de Cruzados en cuanto a tomar un rol más preponderante en la administración del club".

A la hora de los balances, el abogado destacó los imborrables éxitos deportivos e institucionales de su gestión. "Alcanzamos hitos que quedarán en la historia de la UC. Entre ellos, la obtención de un importante número de títulos nacionales y súper copas, incluyendo un tetracampeonato en torneos largos, inédito en la historia del fútbol chileno y, en especial, la concreción de un proyecto largamente anhelado como es nuestro nuevo estadio Claro Arena, que hoy se proyecta como el más moderno de Sudamérica", repasó con orgullo.

El mandamás no dejó a nadie fuera de sus agradecimientos. Dedicó especiales palabras a los cuerpos técnicos y planteles de estos años, además de ensalzar la entrega del Gerente General, Juan Pablo Pareja, y del Gerente Deportivo, José María Buljubasich. Asimismo, valoró el incondicional respaldo del Club Deportivo, la Pontificia Universidad Católica y la Orden de los Cruzados Caballeros para sostener el proyecto.

Por supuesto, Tagle guardó un mensaje muy especial para los fanáticos que lo acompañaron en esta década.

"Mi más sincero reconocimiento a los hinchas cruzados, que con una mística extraordinaria han acompañado al club y al equipo en todas sus etapas, y por la paciencia y el apoyo que tuvieron durante el proceso de construcción de nuestro estadio. Sepan que nunca nos faltó ambición ni el deseo de ganar todo", recalcó, aprovechando de pedir disculpas por los errores cometidos durante su mandato bajo la convicción de haber buscado siempre lo mejor para la institución.

Finalmente, tras agradecer a su esposa e hijos por el apoyo incondicional en los momentos de mayor exposición y desgaste, el todavía presidente se despidió augurando el mayor de los éxitos a la nueva directiva que tomará las riendas en San Carlos de Apoquindo.

"Nunca soñé siquiera que tendría el privilegio de dirigir al club de mis amores por tantos años, y no me queda más que agradecer a Dios por habérmelo permitido. ¡Gracias a la vida por ser cruzado!", cerró.