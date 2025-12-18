Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica

Justo Giani arribó a Chile para sumarse a Universidad Católica

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El delantero argentino de 26 años llega desde Aldosivi.

El argentino Justo Giani llegó este jueves a Chile para convertirse en nuevo refuerzo de Universidad Católica para la temporada 2026.

Giani, de 26 años, arribó al Aeropuerto de Santiago acompañado por su representante, el exfutbolista Mauro Boselli, y se someterá a todos los procedimientos protocolares de rigor antes de firmar su contrato con el elenco estudiantil.

Boselli también es representante del técnico de Cruzados, Daniel Garnero, y de Fernando Zuqui. 

El delantero llega a Cruzados desde Aldosivi, club donde jugó 31 partidos en 2025, con seis anotaciones y cuatro asistencias.

Giani se sumará como refuerzo de la UC junto a Bernardo Cerezo, Matías Palavecino y Jimmy Martínez.

