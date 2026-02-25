Justo Giani fue absuelto de su tarjeta amarilla ante Coquimbo Unido

Universidad Católica a través de sus redes sociales anunció que la tarjeta amarilla mostrada a Justo Giani en el duelo ante Coquimbo Unido fue retirada por parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP.

El jugador argentino fue amonestado al minuto 34 del duelo disputado en el Claro Arena por "ser culpable de conducta antideportiva", según consignó el juez Franco Jiménez, en algo que consideró como una presunta simulación en el área "pirata".

Tras ser absuelto de esta tarjeta amarilla, el futbolista trasandino quedó con solo una amonestación en la Liga de Primera, la cual había sido en el duelo ante Deportes La Serena por la fecha 1.