La formación de U. Católica para recibir a Deportes Limache por la Liga de Primera
Daniel Garnero repetirá gran parte del equipo que derrotó a Universidad de Chile.
Daniel Garnero repetirá gran parte del equipo que derrotó a Universidad de Chile.
Universidad Católica definió su formación para recibir este domingo a Deportes Limache, instancia donde el técnico Daniel Garnero solo mantiene una duda en la zona ofensiva en comparación al equipo que venció a Universidad de Chile.
Según supimos en Cooperativa Deportes, la principal interrogante pasa por definir al acompañante de Fernando Zampedri y Clemente Montes en el ataque, lugar por el que alternaron durante la semana Juan Francisco Rossel y el argentino Justo Giani.
De esta manera, la más probable formación de los "cruzados" será con Darío Melo en el arco; Tomás Asta-Buruaga, Agustín Farías, Juan Ignacio Díaz y Eugenio Mena en defensa; Jhojan Valencia, Jimmy Martínez y Cristián Cuevas en mediocampo; Montes, Zampedri y Rossel (o Giani) en delantera.
Pese a que cumplió su fecha de suspensión, el volante Fernando Zuqui esperará su oportunidad desde la banca con miras al cotejo programado para este domingo 8 de noviembre a las 12:30 horas (15:30 GMT) en el Claro Arena.
Arquero:
Defensas:
Volantes:
Delanteros: