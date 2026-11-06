La formación de U. Católica para recibir a Deportes Limache por la Liga de Primera

Universidad Católica definió su formación para recibir este domingo a Deportes Limache, instancia donde el técnico Daniel Garnero solo mantiene una duda en la zona ofensiva en comparación al equipo que venció a Universidad de Chile.

Según supimos en Cooperativa Deportes, la principal interrogante pasa por definir al acompañante de Fernando Zampedri y Clemente Montes en el ataque, lugar por el que alternaron durante la semana Juan Francisco Rossel y el argentino Justo Giani.

De esta manera, la más probable formación de los "cruzados" será con Darío Melo en el arco; Tomás Asta-Buruaga, Agustín Farías, Juan Ignacio Díaz y Eugenio Mena en defensa; Jhojan Valencia, Jimmy Martínez y Cristián Cuevas en mediocampo; Montes, Zampedri y Rossel (o Giani) en delantera.

Pese a que cumplió su fecha de suspensión, el volante Fernando Zuqui esperará su oportunidad desde la banca con miras al cotejo programado para este domingo 8 de noviembre a las 12:30 horas (15:30 GMT) en el Claro Arena.

Así formará la UC ante Limache

Arquero:

Darío Melo

Defensas:

Tomás Asta-Buruaga

Agustín Farías

Juan Ignacio Díaz

Eugenio Mena

Volantes:

Jhojan Valencia

Jimmy Martínez

Cristián Cuevas

Delanteros: