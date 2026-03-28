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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica

Medel se lesionó y es duda para el duelo con Boca, mientras Zampedri volvió a entrenar

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los “"cruzados" tuvieron novedades en miras a su próximo partido por Copa de la Liga.

Medel se lesionó y es duda para el duelo con Boca, mientras Zampedri volvió a entrenar
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Universidad Católica continuó sus entrenamientos de cara a su visita a Cobresal por la tercera fecha de la Copa de la Liga, con dos referentes pasando situaciones opuestas en cuanto a lesiones.

Como informamos en Cooperativa Deportes, Gary Medel encendió las alarmas con su prematura salida de la práctica del pasado viernes, sometiéndose inmediatamente a los exámenes de rigor.

El "Pitbull" quedó descartado para enfrentar a los "mineros" este lunes 30 de marzo e incluso se instaló la duda sobre su presencia en el debut por Copa Libertadores ante Boca Juniors el martes 7 de abril. Por ello, la UC extremará cuidados y estará atenta a la condición del bicampeón con La Roja pensando en el estreno internacional.

Sin embargo, los "cruzados " también recibieron buenas noticias, pues el delantero Fernando Zampedri volvió a entrenar con normalidad luego de un fuerte golpe que lo dejó fuera de los últimos dos partidos.

Con su reincorporación, el goleador es carta para integrar la nómina que saltará a la cancha en El Salvador.

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