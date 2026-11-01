Montes y el clásico universitario: Era importante ganar para seguir peleando por el Chile 2

Clemente Montes, delantero de Universidad Católica y figura con un gol en el triunfo ante la U en el clásico universitario, valoró los puntos claves que consiguió el equipo, que pelea por el cupo "Chile 2" a la Copa Libertadores de 2027.

"Genial por nosotros por haber sumado, teníamos que ganar, era importante para seguir peleando por el Chile 2", declaró Montes en TNT Sports.

Además, sostuvo que "este partido era vital, y era un clásico, los clásicos son distintos y se ganan, independiente de los partidos anteriores, que no jugábamos de largo tiempo",

"Esto nos da mucha confianza para seguir en lo que queda del año. Los partidos son cruciales para el objetivo que queremos, que es el Chile 2", añadió.

Montes también valoró la estrategia que usó el técnico Daniel Garnero: "El primer tiempo fuimos agresivos, y después cuando salimos con línea de 5 se equiparó más y fue inteligente de parte del profe, para cubrir el ataque por las bandas y jugar al contragolpe. Lo hicimos así en Copa Libertadores y salimos ganando".

Finalmente, afirmó que los cuatro partidos que quedan en el torneo son "cuatro finales, pero ahora lo más importante es descansar, tenemos una semana para preparar el partido con Limache".