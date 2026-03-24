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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica

"No pegues stickers": Universidad Católica hizo un llamado a cuidar el Claro Arena

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

A través de sus redes sociales compartieron imágenes de los elementos en baños, asientos o barandas.
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Este pasado domingo el Claro Arena fue sede del cuarto partido de Universidad Católica en el año y, pese a que el equipo consiguió un resultado positivo tras remontarle a Universidad de Concepción, el debut en la Copa de la Liga dejó algo que no sentó bien en la institución.

A través de sus canales oficiales, en Cruzados hicieron un llamado a cuidar el renovado recinto después de encontrar stickers pegados en distintas zonas, compartiendo imágenes de los elementos puestos en paredes y barandas.

"En cada partido el llamado es a cuidar nuestro nuevo estadio y eso implica también evitar conductas de este tipo. No pegues sticker en baños, asientos, barandas o espejos. Cuida el Claro Arena, cuídalo como lo que es: ¡Tu casa!", escribieron.

Esta situación ocurrió en la antesala del partido en el que los precordilleranos recibirán a Palestino, el 5 de abril por la Liga de Primera, y previo a su retorno a la Copa Libertadores, siendo anfitriones ante Boca Juniors por la fase de grupos el martes 7 de dicho mes.

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