"Nos cagaron": La sincera declaración de Garnero en la previa al duelo con la U

El técnico de Universidad Católica, Daniel Garnero, marcó la previa del clásico universitario ante U. de Chile con una declaración directa al recordar su etapa como jugador y un episodio puntual ocurrido en 1996, cuando acusó un error arbitral en un penal no cobrado a Sebastián Rozental.

En ese contexto, el entrenador fue categórico al señalar que "la verdad recuerdo muy poco, pero ahora que me dicen, es verdad, nos cagaron. No me acuerdo mucho, la verdad", en referencia a ese encuentro.

El propio Garnero profundizó en esa experiencia y la vinculó con el presente, donde espera que el arbitraje no tenga incidencia en el resultado del clásico. "Ojalá que el arbitraje pase desapercibido. La idea de los protagonistas no es enojarse con el árbitro. Puede haber equivocaciones, pero ojalá que pase desapercibido, que se vea un buen partido de fútbol y el que haga mejor las cosas, el que tenga la suerte, se lleve el juego y que no tenga nada que ver el árbitro. Eso sería lo mejor que podría pasar el sábado", sostuvo.

En relación al desarrollo del partido, el técnico "cruzado" anticipó que el clásico puede presentar distintos escenarios tácticos dependiendo de cómo se planteen ambos equipos. "Se puede dar un partido de distintas características. Se van a enfrentar dos equipos que tienen muy buenos futbolistas y cuando hay buenos futbolistas en cancha puede pasar que se abra el juego, y cuando uno abre el juego poder jugarlo de una manera, y si no se abre va a ser un partido mucho más peleado, trabado. Los clásicos generalmente no son de abrirse tan sencillamente", explicó.

En esa misma línea, dejó en claro la exigencia competitiva que implica este tipo de encuentros y la necesidad de maximizar el rendimiento para quedarse con el triunfo. "Veremos cómo sale, estamos preparados para enfrentar a un gran equipo y sabemos que tenemos que hacer las cosas muy bien si queremos llevarnos los tres puntos", agregó el entrenador.

Consultado por la preparación mental del plantel, Garnero reconoció que el equipo ha tenido altibajos en su rendimiento, aunque insistió en la necesidad de encontrar regularidad en la recta competitiva. "Siempre es así, siempre hay que ganar. Nos está costando quizás tener un equilibrio, tenemos picos muy altos, otros que bajamos un poco y la idea obviamente es tratar de equilibrarlo lo más arriba posible, tenemos con qué hacerlo", afirmó.

Además, subrayó el peso emocional que tiene el clásico para los hinchas y el compromiso del plantel con ese contexto. "Todos los partidos que enfrentamos, en estos que son tan trascendentales como sabemos que un clásico es diferente, es diferente para todos, pero en especial para el hincha. Representamos a mucha gente que desea ganar fervientemente este partido, o sea que vamos a hacer todo lo posible y de la mejor manera para lograr un buen resultado. Obviamente que tenemos plantel como para poder hacerlo", expresó.

Finalmente, el técnico también abordó un aspecto que ha marcado recientes partidos del equipo: Las expulsiones y el control emocional en momentos clave. En ese sentido, explicó que la toma de decisiones dentro del campo es determinante. "Pero esas son decisiones que se toman en el campo. Obviamente que lo puedes charlar, pero el fútbol está lleno de toma de decisiones. Hay que preparar para tomar la mejor", sostuvo.

Sobre las consecuencias de esos errores, fue enfático en su análisis. "Un error deportivo, un error de control, un error técnico es un error en decisiones que tú con tu decisión puedes perjudicar al equipo, son un poco más complicadas y esas son muy individuales", afirmó, añadiendo que "tenemos que ser inteligentes y saber que no puedes poner en riesgo jugar con un jugador menos".

En el cierre, Garnero reforzó la idea de evitar situaciones que perjudiquen al equipo en partidos de alta exigencia. "Entonces en ese tipo de cosas tenemos que mejorar, no podemos dar posibilidades a que nos peguemos un tiro en el pie. Nosotros no; que si te lo pega el rival, bueno, pero nosotros no", concluyó el técnico de Universidad Católica.