Olarra molestó a hinchas de la UC con comentario tras el clásico

El exfutbolista Rafael Olarra provocó críticas y molestia entre hinchas de Universidad Católica luego de cuestionar la forma en que el elenco "cruzado" derrotó por 1-0 a Universidad de Chile en el clásico universitario disputado en el Claro Arena.

El comentarista de ESPN utilizó sus redes sociales para referirse al desarrollo del encuentro y puso en duda los méritos del conjunto dirigido por Daniel Garnero, pese a su victoria ante los azules.

"Ganar en tu estadio con un 30 por ciento de posesión. Yo no sé si estaría tan orgulloso", escribió Olarra, en una publicación que generó repercusiones entre los seguidores de ambos equipos.

El comentario se produjo después de que usuarios de redes sociales le recordaron sus anteriores cuestionamientos a Universidad Católica y particularmente a su goleador, Fernando Zampedri.

De hecho, el exdefensor de Universidad de Chile anteriormente comparó al delantero argentino con Juan Martín Lucero y expresó sus dudas sobre el rendimiento del capitán "cruzado" en el plano internacional.

La controversia surgió tras un encuentro en que Universidad Católica se impuso gracias a un gol de Clemente Montes a los cuatro minutos, resultado que dejó al equipo de Garnero a dos puntos de Universidad de Chile en la lucha por el segundo lugar de la Liga de Primera.