Podio para el Claro Arena: El nuevo estadio de la UC fue tercero en el premio "Estadio del Año"

El nuevo y moderno recinto de Universidad Católica, el Claro Arena, sumó un importante reconocimiento a nivel internacional tras ubicarse en la tercera posición del premio Stadium Of The Year 2025 (Estadio del Año), galardón que entrega el portal especializado StadiumDB.com a través de un sistema de votación popular.

El resultado asoma como un tremendo mérito para el remozado reducto del cuadro cruzado, ya que compitió en un selecto listado global que incluyó a un total de 28 proyectos arquitectónicos inaugurados o remodelados recientemente.

Tras el cierre de las votaciones de los hinchas y aficionados alrededor del mundo, el coliseo de la Franja solo terminó por detrás de dos imponentes estadios marroquíes: el Grand Stade de Tanger, que se quedó con el segundo puesto, y el ganador absoluto, el Stade Prince Moulay Abdellah.

Cabe destacar el alto nivel de la competencia, ya que ambos recintos norafricanos que superaron al Claro Arena en el escrutinio cuentan con millonarias inversiones y estándares de primer nivel, puesto que serán sedes oficiales de la Copa del Mundo de la FIFA 2030, torneo que Marruecos organizará de manera conjunta con España y Portugal.