Tagle y el sorteo de la UC en Libertadores: Tocó un grupo duro, nos anima mucho

Juan Tagle, presidente de Cruzados, desde la sede de la Conmebol en Paraguay abordó lo que fue el sorteo de Universidad Católica para la Copa Libertadores 2026, en cuyo grupo quedó emparejado con Boca Juniors, Cruzeiro y Barcelona SC de Guayaquil.

"Estamos todavía con la emoción de lo que fue este sorteo. Nos tocó un grupo duro, difícil, intenso; con rivales de alto renombre que van a engalanar nuestra casa, el Claro Arena", señaló una vez finalizada la ceremonia.

En esa línea, señaló que "tener a Boca Juniors, Cruzeiro de Brasil, Barcelona de Ecuador visitando nuestro estadio nos anima mucho".

"Después de tres años volvemos a Copa Libertadores y estamos seguros que con el apoyo de todos los cruzados, y nuestra nueva casa, podremos tener un tremendo papel en esta copa", apuntó Tagle.

Finalmente, el dirigente remarcó que en el Grupo D "son tremendos equipos, rivales de mucha envergadura, pero que Católica con el apoyo de su gente podrá enfrentar de la mejor manera".