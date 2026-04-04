Deportes Limache mantuvo el pulso por el liderato en la Liga con una goleada sobre La Calera

Deportes Limache goleó por 4-0 a Unión La Calera en el Estadio "Lucio Fariña", por la octava fecha de la Liga de Primera, y dormirá como puntero, a la espera de lo que haga Colo Colo este domingo ante Concepción.

A los 11 minutos, los tomateros abrieron la cuenta, tras una gran jugada individual de Marcelo Flores, quien desbordó y envió un centro rasante que el arquero Nicolás Avellaneda no logró controlar. El rebote quedó servido en la línea de gol para Daniel Castro, quien definió con el arco a merced.

Los limachinos ampliaron la ventaja al minuto 54, cuando Joaquín Montecinos enganchó en el corazón del área y remató de zurda al primer palo del pórtico calerano.

Marcos Arturia quedó mano a mano y con borde interno puso el tercer tanto, tras un contra golpe y asistencia de Jean Meneses, a los 78 minutos

El encuentro lo liquidó Flavio Moya, quien aprovechó un rebote dentro del área y de volea marcó el cuarto y definitivo gol a los 86'.

Con este resultado, el cuadro dirigido por Víctor Rivero arribó a la cima de la Liga con 17 puntos. Por su parte, los cementeros se ubicaron en el décimo puesto con diez unidades.

El siguiente encuentro de Limache será ante Palestino en condición de visita, el sábado 11 de abril a las 20:00 horas (23:00 GMT).

En tanto, Unión La Calera recibirá a Deportes Concepción el lunes 13 de abril a las 20:00 horas (23:00 GMT).