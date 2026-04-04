A menos de un mes del Gobierno de Kast, desde la UDI proponen disolver Chile Vamos

A casi un mes de la llegada del Presidente José Antonio Kast a La Moneda, el oficialismo ha comenzado un proceso de reconfiguración interna que busca garantizar gobernabilidad al Ejecutivo, pero que ha hecho aflorar diferencias sobre el futuro de Chile Vamos.

En ese contexto, desde la UDI plantearon avanzar hacia un bloque único que reúna a todos los partidos de derecha que respaldan al Mandatario y poner fin a la colectividad que comparte con Renovación Nacional y Evópoli.

La propuesta nace tras una semana marcada por críticas de partidos oficialistas a decisiones adoptadas por el Ejecutivo, especialmente por los recortes económicos instruidos por Hacienda y los cuestionamientos por el manejo comunicacional.

La diputada Ximena Ossandón (RN), vicepresidenta de la Cámara, señaló que el Presidente Kast "fue claro y siempre dijo de que Chile Vamos éramos colaboradores, que no somos parte de la coalición. A buen entendedor, pocas palabras".

"Lo importante es que todos queremos lo mejor para Chile, da lo mismo de dónde colaboremos, lo importante es estar disponible. Siempre pienso que las críticas deben ser tomadas de forma constructiva", agregó la parlamentaria.

Desde la UDI, en tanto, el senador Iván Moreira afirmó que "como partidos políticos que estamos apoyando al Gobierno, lo que hace necesario es la unidad. Las críticas en privado, (necesitamos) unidad para avanzar, legislar y defender al Gobierno".

"Estar pensando hoy en una nueva coalición que deje atrás a Chile Vamos es demasiado apurado. La prudencia indica que tenemos que esperar y finalmente tomar las decisiones que permitan evaluar una futura alianza. Pero hoy día, como UDI, nosotros estamos cuadrados con el Gobierno y vamos a defenderlo de la crítica y de la obstrucción", puntualizó.

Republicanos piden mantener coordinación actual

Desde el Partido Republicano, el diputado Luis Sánchez defendió que actualmente "los partidos que estamos apoyando al Gobierno del presidente José Antonio Kast estamos teniendo una buena coordinación entre nosotros y, en ese sentido, lo más razonable es mantener la forma de coordinación que hemos tenido hasta el momento".

"Cada uno de los partidos representa su propia historia, su propia tradición; surgen de distintos momentos en la historia del país. Eso es bueno y contribuye a la amplitud que debe tener un Gobierno de emergencia como el del Presidente José Antonio Kast", subrayó el legislador.

La crisis de la Chile Vamos se ve agravada por la situación de Evópoli, partido liderado por el senador Luciano Cruz-Coke, que enfrenta un futuro incierto al no alcanzar los requisitos legales mínimos en las últimas elecciones parlamentarias, dejando su sobrevivencia en manos de lo que determine el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).