Universidad Católica oficializó otras tres renovaciones para la temporada 2026
Los "cruzados" se están armando para el próximo año.
Este jueves, Universidad Católica oficializó seis renovaciones para la temporada 2026 y ya comenzó a armar el plantel para competir en la Liga de Primera y Copa Libertadores, Copa Chile y Supercopa del próximo año.
"Cruzados informa las renovaciones de Darío Melo, Eugenio Mena y la continuidad de Jhojan Valencia", dio a conocer el elenco precordillerano.
De este modo, estos tres jugadores se suman a Gary Medel, Fernando Zampedri y Branco Ampuero que también renovaron su vínculo con la "franja".
Además, en la UC ya abrocharon el fichaje de Matías Palavecino, Jimmy Martínez, Justo Giani y Bernando Cerezo para una temporada que jugarán Liga de Primera, Supercopa, Copa Chile, Copa de la Liga y Copa Libertadores.