[VIDEO] Comentaristas argentinos confundieron a U. Católica con la U tras sorteo de Libertadores

Un increíble error se dio en plena transmisión del sorteo de la Copa Libertadores 2026 en la TV argentina, pues en un reconocido canal confundieron a Universidad Católica con Universidad de Chile; club que no clasificó al torneo.

En la señal de TyC Sports analizaron a los equipos cuando la confusión se vio primero a través del GC, que nombró a los azules en lugar de los cruzados como parte del Grupo D liderado por Boca Juniors.

Poco después, el panelista Julio Pavoni preguntó si los partidos en Chile serían sin público, apuntando erróneamente al castigo que la U arrastra a nivel internacional por los incidentes en cancha de Independiente de Avellaneda.

El conductor del programa no notó el fallo y señaló que "puede ser". Pasaron unos segundo hasta que un colega corrigió a Pavoni, que se tapó el rostro con una mano. "No tiene problemas Católica. Es el equipo de Garnero. No digamos la U, que no es U. Católica", se escuchó en el panel a modo de aclaración.

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