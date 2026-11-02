Zampedri repasó a la U: Qué privilegio nuestro estadio

Fernando Zampedri, capitán de Universidad Católica, celebró la victoria por 1-0 sobre Universidad de Chile en el clásico universitario con una publicación en Instagram, donde destacó el triunfo en el Claro Arena y dejó una frase que se interpretó como una indirecta al elenco azul.

"Que PRIVILEGIO nuestro ESTADIO", escribió el goleador en su cuenta personal, en una referencia al recinto de los "cruzados" que también apuntó a una de las habituales burlas de los hinchas de la UC hacia su clásico rival, por la ausencia de un estadio propio.

"Los 3 puntos en casa, con nuestra gente. ESTO ES CATÓLICA", agregó el delantero, quien cerró su publicación con un agradecimiento a los seguidores del club: "Fue una fiesta, gracias 'cruzados' y 'cruzadas' por el aguante de siempre".

El mensaje llegó luego de que Universidad Católica derrotó por 1-0 a Universidad de Chile gracias a un gol de Clemente Montes a los cuatro minutos, resultado que dejó a los cruzados a dos puntos de los azules en la lucha por el segundo lugar de la Liga de Primera.