"Fue una irresponsabilidad tremenda": Siguen diligencias por fatal accidente de kayak en San José de Maipo

Después del accidente que dejó tres víctimas fatales este domingo en San José de Maipo, la PDI lidera las diligencias para aclarar las causas y responsabilidades del hecho.

Durante la última jornada se confirmó que iban 13 personas a bordo de un bote de rafting, ocho adultos y cinco menores, superando ampliamente su capacidad máxima.

Además, desde Sernatur detallaron que no se contrató a una empresa turística y que se trataba de una salida familiar organizada de forma particular.

Eduardo Cerna, director de la PDI, dijo que "las responsabilidades se establecen en el transcurso de la investigación, hay un trabajo investigativo, hay entrevistas, trabajo de campo, también está trabajando en el terreno la PDI, trabajamos con Bomberos, Carabineros, es decir, hay todo un trabajo en ese aspecto importante, a consecuencia de lo complejo de la situación, de los fenómenos que se puedan dar".

"(Pueden existir) responsabilidades o irresponsabilidades que se establezcan desde el punto de vista de la actuación y que deriven en responsabilidades penales, pero es una investigación abierta, hay hartas líneas investigativas que hay fortalecer, algunas están bastante acotadas, pero hay un trabajo conjunto", añadió.

La delegada presidencial provincial de Cordillera, María Angélica Villadangos, planteó que "esta tragedia de ayer fue una irresponsabilidad tremenda, pero gracias a la ayuda de los vecinos, de todos los kayakistas que participaron, que pudieron rescatar a las otras personas, sino el panorama hubiese sido muy distinto".

"La balsa nunca se dio vuelta, chocó en un remolino o algo así, se frenó y ahí salieron todos eyectados. Aquí la mayor medida que se puede tomar es que las personas se hagan responsables", indicó.

Por su parte, el académico de la Universidad de Santiago, Alejandro Vial, recordó que "el rafting es un deporte extremo, para que la actividad sea segura, quienes lo practiquen tengan conocimiento del río, porque no todos los ríos son iguales. Fueron sorprendidos por una corriente que además está con un caudal muy fuerte, tenemos cuatro mil kilómetros de cordillera y la verdad es que no sabemos convivir con la montaña".

"Esta familia corrió un riesgo mayor al intentar hacer rafting sin conocer el río y sobrecargando una balsa. Es una desgracia, un riesgo asumido probablemente con poca responsabilidad", lamentó.

Junto a esto, se dio a conocer que las tres víctimas son mujeres de 60, 45 y 33 años de edad, dos de ellas madre e hija.