Arbitro realizó dura denuncia contra Gago en informe del clásico

El árbitro Diego Flores realizó una dura denuncia contra Fernando Gago en su informe del clásico universitario, donde detalló la conducta del entrenador de Universidad de Chile tras la derrota por 1-0 ante Universidad Católica en el Claro Arena.

El juez explicó los motivos de la tarjeta roja que mostró al técnico argentino una vez finalizado el compromiso: "Una vez finalizado el partido ingresa al terreno de juego y se dirigió hacia mi persona para reclamar de manera reiterada y en actitud confrontacional decisiones arbitrales adoptadas durante el encuentro".

La situación no terminó con la expulsión. Flores acusó una reacción intimidante de Gago: "Posterior a eso, el Sr. Fernando Gago reaccionó acercándose de manera desafiante e intimidante hacia mi persona, reduciendo completamente la distancia entre ambos y posicionando su rostro frente al mío, llegando prácticamente a hacer contacto frente con frente, mientras continuaba reclamándome".

El informe también consignó que el entrenador continuó sus reclamos contra el equipo arbitral: "Luego de esta situación, se alejó de mi posición y se dirigió hacia uno de mis asistentes, continuando con sus reclamos. Posteriormente regresó nuevamente hacia mi posición para continuar reclamándome, manteniendo su actitud confrontacional, hasta que finalmente se alejó del lugar".

El episodio se produjo luego del pitazo final del clásico universitario, cuando Gago encaró a Flores y recibió la tarjeta roja. La derrota de Universidad de Chile ante el equipo de Daniel Garnero, que ganó con un gol de Clemente Montes, dejó a los azules a solo dos puntos de los cruzados en la lucha por el segundo lugar de la Liga de Primera.