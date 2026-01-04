"¡Estái viejo!": El emotivo reencuentro de Marcelo Díaz con Eduardo Vargas en el CDA

Era la imagen que todos los hinchas de Universidad de Chile esperaban ver desde hace más de una década. Este domingo, el club "laico" compartió a través de sus canales oficiales el momento en que Marcelo Díaz y Eduardo Vargas volvieron a encontrarse en el Centro Deportivo Azul.

El registro audiovisual captó la intimidad del recinto de La Cisterna. En el video se aprecia cómo el capitán del elenco estudiantil caminó hacia una oficina donde se encontraba el atacante. Fiel a su estilo, rompió el hielo con una broma que sacó carcajadas en el lugar.

"¡Oh, estái viejo, huevón!", le lanzó Díaz a Vargas antes de fundirse en un emotivo abrazo que simboliza la reunión de dos de los pilares más importantes de la historia reciente de la institución. "Más que vos (sic), no", respondió entre risas el delantero, demostrando que la complicidad entre ambos se mantiene intacta a pesar de los años y la distancia.

Ambos jugadores fueron piezas fundamentales en el equipo que tocó el cielo en 2011, conquistando el bicampeonato nacional y la Copa Sudamericana. Ahora, en este 2026, vuelven a unir fuerzas con el objetivo de liderar al plantel y transmitir esa mística ganadora a las nuevas generaciones de Universidad de Chile.