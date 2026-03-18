Dos muertos y seis heridos por balacera en Cerro Navia: "Una verdadera guerra"

Dos personas murieron y al menos seis resultaron heridas como consecuencia de una balacera ocurrida este miércoles en la Población Intendente Saavedra de la comuna de Cerro Navia; hecho que las autoridades atribuyen, en principio, a una disputa territorial entre bandas criminales.

Entre las víctimas fatales se encuentra un adolescente de 17 años. El menor recibió un disparo en la cabeza y fue trasladado hasta el Hospital Félix Bulnes, donde se constató su muerte.

La segunda persona fallecida aún no es dentificada.

El incidente ocurrió en plena vía pública y generó alarma entre los vecinos. El alcalde Mauro Tamayo describió lo ocurrido como "una verdadera guerra".

"Lo que vemos es el recrudecimiento de la disputa de bandas criminales, bandas de narcotraficantes disputándose el territorio", lamentó la autoridad comunal.

El municipio coordinó con Carabineros el despliegue de personal de Control de Orden Público (COP), que permanecerá en el sector durante esta madrugada.

No se descarta que el conteo de personas lesionadas pueda aumentar en las próximas horas, a medida que los centros asistenciales entreguen nuevos reportes médicos.