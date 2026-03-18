Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago18.0°
Humedad58%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Policial | Homicidios

Dos muertos y seis heridos por balacera en Cerro Navia: "Una verdadera guerra"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El alcalde Mauro Tamayo acusó un "recrudecimiento de la disputa por territorio entre bandas de narcotraficantes".

Entre las víctimas fatales hay un adolescente de 17 años.

Dos muertos y seis heridos por balacera en Cerro Navia:
 Fiscalía

Las autoridades no descartan que la cifra de víctimas pueda aumentar en las próximas horas.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Dos personas murieron y al menos seis resultaron heridas como consecuencia de una balacera ocurrida este miércoles en la Población Intendente Saavedra de la comuna de Cerro Navia; hecho que las autoridades atribuyen, en principio, a una disputa territorial entre bandas criminales.

Entre las víctimas fatales se encuentra un adolescente de 17 años. El menor recibió un disparo en la cabeza y fue trasladado hasta el Hospital Félix Bulnes, donde se constató su muerte.

La segunda persona fallecida aún no es dentificada.

El incidente ocurrió en plena vía pública y generó alarma entre los vecinos. El alcalde Mauro Tamayo describió lo ocurrido como "una verdadera guerra".

"Lo que vemos es el recrudecimiento de la disputa de bandas criminales, bandas de narcotraficantes disputándose el territorio", lamentó la autoridad comunal.

El municipio coordinó con Carabineros el despliegue de personal de Control de Orden Público (COP), que permanecerá en el sector durante esta madrugada.

No se descarta que el conteo de personas lesionadas pueda aumentar en las próximas horas, a medida que los centros asistenciales entreguen nuevos reportes médicos.

 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada