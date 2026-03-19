Gobierno ingresará proyecto con cambios al Mepco a inicios de la próxima semana

Tras una reunión con José Antonio Kast en el Palacio de La Moneda, los presidentes de ambas cámaras del Congreso adelantaron detalles sobre el anunciado ingreso de un proyecto del Gobierno para modificar el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco).

Según lo informado en la cita, la iniciativa ingresará entre lunes y martes al Parlamento, por la Cámara de Diputadas y Diputados, y con la expectativa de un avance exprés y rápido paso al Senado.

"Vamos a recibirlo, lo más probable, en la Comisión de Hacienda del Senado el día miércoles, y por supuesto, vamos a esperar primero que ingrese para empezar a legislar y debatir sobre el tema", señaló la presidenta de la Cámara Alta, Paulina Núñez (RN).

Núñez valoró que la iniciativa ingrese a la brevedad, para "evitar que el debate se dé en pleno invierno, cuando el impacto del alza de combustibles puede ser mayor". Debe ser tramitado con rapidez y sin "gallitos políticos", argumentó.

En tanto, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri (UDI), advirtió que el actual mecanismo no es suficiente frente al escenario internacional marcado por el alza del petróleo.

"El Mepco sirve para los vaivenes normales del mercado del combustible internacional, pero no es suficiente para una guerra entre Estados Unidos e Irán", sostuvo.

Alessandri también apuntó a la situación fiscal del país para enfrentar eventuales subsidios. "Cuando el Mepco tiene déficit, los gobiernos anteriores podían echar mano a los fondos soberanos, pero hoy la realidad es distinta", afirmó.