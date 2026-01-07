"Experiencia y liderazgo": La U anunció la renovación de Cristopher Toselli

Universidad de Chile anunció la renovación del arquero Cristopher Toselli, quien cumplirá su tercera campaña con el elenco azul, donde ha sido suplente de Gabriel Castellón.

"Cristopher Toselli continuará defendiendo el arco azul y aportando su experiencia y liderazgo al Primer Equipo", anunció el elenco azul a través de sus redes sociales.

El portero formado en Universidad Católica llegó en 2023 al elenco azul y ha sumado 17 partidos siendo clave en la obtención de la Copa Chile en 2024. Además ganó la Supercopa 2025 con el cuadro azul.

Pese a que versiones de prensa hablaron del retiro, Toselli, de 37 años estirará una carrera que lo llevó a ser seleccionado chileno sub 17, sub 20 (fue tercero en el Mundial) y adulto, y que lo tuvo jugando en Atlas, Everton, Palestino y Central Córdoba.