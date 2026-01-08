"Los de Abajo" se expresó en torno a la salida de Leandro Fernández

La barra de Universidad de Chile, reconocida como "Los de Abajo", se expresó en torno a la salida del delantero argentino Leandro Fernández del plantel con miras a la temporada 2026 del fútbol chileno.

El futbolista fue notificado por el flamante técnico azul, Francisco Meneghini, de que no está en sus planes para este año, por lo que deberá buscar equipo.

Ante ello, la cuenta oficial de la barra expresó su "malestar ante la injusta determinación".

"Nuestro equipo necesita jugadores como Leandro Fernández, quien le devolvió la mística y la sonrisa a todos los hinchas azules", argumentó el colectivo.

"Exigimos que, desde el cuerpo técnico de la U, reconsideren la medida, no es la forma ni el modo de tratar a un jugador identificado con nuestra camiseta", añadió antes de hacer un llamado al DT.

"Paqui, en esta campaña la hinchada y los símbolos de la U nos ayudarán a alcanzar la copa, no repitas errores de antaño, la U es grande por su gente, no somos Ohiggins, Lea a pesar de no nacer en la U o en Chile, siempre se la ha jugado por el club, tanto así, que su hijo juega en nuestras divisiones inferiores, jugadores identificados con la camiseta pesan más que cualquier otro", cerró.