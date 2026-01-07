Francisco Meneghini cortó a Leandro Fernández de la U 2026

A una semana de ser presentado como nuevo entrenador de Universidad de Chile, Francisco Meneghini comenzó a delinear el plantel para la temporada 2026 y este lunes tomó su primera decisión fuerte al prescindir del delantero argentino Leandro Fernández.

Según pudimos conocer en Cooperativa Deportes, la decisión fue comunicada al atacante de 34 años luego del entrenamiento matutino de esta jornada y se le dieron razones meramente deportivas para comunicarle que no tendrá cupo en el equipo.

Si bien en la U se desprendieron del resto de sus atacantes, solo restaba la salida de "Lea" para que el equipo se quedara sin delanteros y renovase esa zona trayendo a Eduardo Vargas como flamante incorporación, además de tener a Juan Martín Lucero y a Octavio Rivero en carpeta.

De momento, el destino del ariete es incierto, pero por temas de representación se especula que probablemente por sus lazos con Christian Bragarnik llegue a O'Higgins de Rancagua o regrese a jugar a Defensa y Justicia.