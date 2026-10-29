Agustín Arce: Los clásicos son distintos, pero vamos a buscar la victoria como siempre

Agustín Arce, una de las figuras de Universidad de Chile, vio con optimismo y seguridad el clásico de este fin de semana ante Universidad Católica, que tiene al cuadro azul viviendo un gran momento en la Liga de Primera.

El volante destacó en las redes sociales del club que "la semana la hemos ido trabajando de la misma manera" y tras algunas jornadas de recuperación física "volvimos al trabajo normal; a meterle intensidad, que es lo que nos caracteriza, y a enfocarnos en lo táctico".

"Siempre los clásicos van a ser distintos, pero uno trata de ser lo más profesional posible y ver los partidos como lo que son: La victoria es lo que vamos a buscar", sumó.

Arce expresó que "hemos trabajado de muy buena manera, todos juntos. Personalmente veo al equipo muy bien, muy unido. Eso es lo importante para sacar buenos resultados"

"Como siempre, hay que ir paso a paso, enfocándonos en el partido que viene. En este caso, Católica de visita. Sabemos que es un rival muy difícil y que se hace muy fuerte de local, pero nosotros vamos a ir a buscar la victoria como siempre para seguir peleando el campeonato", cerró.

Con la opción de alejarse de la UC por el "Chile 2" de Copa Libertadores, la U visitará el Claro Arena este domingo 1 de noviembre a las 17:15 horas.