Fin al misterio: La ANFP confirmó cuándo se jugará la última fecha del Ascenso

A través del sitio web oficial del Campeonato Chileno, la ANFP presentó el fin de semana en el que tendrá lugar la postergada fecha final de la Liga de Ascenso 2026.

La desafiliación de San Marcos de Arica por parte de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina llevó a suspender toda la jornada 30 casi por completo.

Finalmente, los partidos se jugarán el fin de semana del 15 de noviembre: Para entonces, la Segunda Sala ya habrá emitido su decisión sobre el cuadro nortino.

El único partido a disputarse con su programación original será Curicó Unido vs. Deportes Temuco este viernes 30 de octubre (21:15 horas) pues ambos equipos están salvados del descenso, pero también sin opciones de liguilla; al margen de las repercusiones del caso San Marcos.

Viernes 30 de octubre

Curicó Unido vs. Deportes Temuco. 21:15 horas. Estadio La Granja

Domingo 15 de noviembre