Aldo Marín descartó retorno de Gustavo Alvarez tras salida de Meneghini: El tenía un proyecto distinto

El director de Azul Azul Aldo Marín, descartó este miércoles el regreso del entrenador argentino Gustavo Alvarez a la dirección técnica de Universidad de Chile. Tras confirmarse la salida de Francisco Meneghini debido a los malos resultados, explicó que el retorno del extécnico no es una opción.

"Gustavo Alvarez se acaba de ir, él tenía un proyecto distinto, entonces no me suena mucho su nombre para volver. Manuel Mayo está trabajando en un listado que comenzó a elaborar en cuanto se terminó el lazo con Francisco Meneghini y pronto tendremos novedades sobre el nuevo conductor", afirmó.

Marín realizó una autocrítica sobre la gestión deportiva que derivó en la eliminación de competencias internacionales. "En este club, cuando ganamos, ganamos todos y cuando perdemos, perdemos todos. Hay responsabilidades futbolísticas y administrativas de todo tipo. Cuando uno se juega por una opción y no funciona, obviamente la responsabilidad es de todos nosotros", aseguró.

El dirigente también respaldó la labor del gerente deportivo, Manuel Mayo, ante los cuestionamientos por la conformación del plantel profesional. Aldo Marín enfatizó que el gerente propone alternativas, pero las decisiones finales las toma el directorio, por lo que evitó individualizar culpas tras el irregular desempeño mostrado en los distintos Estadios del país durante el inicio de la temporada.