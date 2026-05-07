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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

Andrés Weintraub: Fue bastante choqueante recibir la noticia del allanamiento

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El director de la Casa de Estudios en Azul Azul comentó lo ocurrido en torno a Michael Clark.

Andrés Weintraub: Fue bastante choqueante recibir la noticia del allanamiento
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Andrés Weintraub, director de Azul Azul en representación de la Universidad de Chile, tuvo palabras para el allanamiento que realizó la Fiscalía en el CDA y en variadas oficinas pertenecientes a las sociedades pertenecientes a Michael Clark, máximo accionista de la concesionaria que rige los destinos del cuadro universitario.

"Fue bastante choqueante recibir esa noticia del allanamiento. Estamos muy preocupados y por otro lado, la justicia debe hacer su trabajo, y sobre todo, establecer estas cosas que están un poco oscuras, que son poco transparentes, sobre todo en la parte de acciones", dijo Weintraub a Cooperativa Deportes.

"Afortunadamente esto no afecta a Azul Azul directamente, sino a transacciones de acciones, y esperando que se vaya esclareciendo todo y que haya transparencia absoluta de cómo se han realizado todas las acciones", añadió.

Weintraub fue consultado respecto a la posibilidad de que se revise el contrato entre la Casa de Estudios y la sociedad anónima, no obstante, el académico fue claro: "Eso lo tiene que ver la rectora o la futura autoridad. Yo prefiero no opinar al respecto, porque esto es un asunto de la Universidad", expresó.

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