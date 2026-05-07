Andrés Weintraub: Fue bastante choqueante recibir la noticia del allanamiento

Andrés Weintraub, director de Azul Azul en representación de la Universidad de Chile, tuvo palabras para el allanamiento que realizó la Fiscalía en el CDA y en variadas oficinas pertenecientes a las sociedades pertenecientes a Michael Clark, máximo accionista de la concesionaria que rige los destinos del cuadro universitario.

"Fue bastante choqueante recibir esa noticia del allanamiento. Estamos muy preocupados y por otro lado, la justicia debe hacer su trabajo, y sobre todo, establecer estas cosas que están un poco oscuras, que son poco transparentes, sobre todo en la parte de acciones", dijo Weintraub a Cooperativa Deportes.

"Afortunadamente esto no afecta a Azul Azul directamente, sino a transacciones de acciones, y esperando que se vaya esclareciendo todo y que haya transparencia absoluta de cómo se han realizado todas las acciones", añadió.

Weintraub fue consultado respecto a la posibilidad de que se revise el contrato entre la Casa de Estudios y la sociedad anónima, no obstante, el académico fue claro: "Eso lo tiene que ver la rectora o la futura autoridad. Yo prefiero no opinar al respecto, porque esto es un asunto de la Universidad", expresó.