Azul Azul definió a Eduardo Alamos como nuevo presidente de su directorio

Azul Azul definió este lunes al presidente del directorio en esta era de transición y el elegido es Eduardo Alamos, ingeniero comercial de 43 años y quien tiene un pasado en Universidad de Chile.

Según információn de Cooperativa Deportes, Alamos estuvo en Azul Azul en la época donde Carlos Heller era el máximo accionista del club, y fue gerente de finanzas.

Además, tuvo un período corto como gerente general de la concesionaria, hasta que fue reemplazado por Felipe de Pablo.

Alamos es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y hasta abril de este año fue gerente general de Transmares Costa Rica.

Además, es el octavo presidente en la historia de Azul Azul, tras los nombres de Federico Valdés, José Yuraszeck, Carlos Heller, José Luis Navarrete, Cristián Aubert, Michael Clark y Cecilia Pérez.

Exministro Burgos es vicepresidente

En el directorio, Alamos estará acompañado por otro nombre importante, ya que Jorge Burgos, abogado y exministro de Interior en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, quedó con el cargo de vicepresidente de Azul Azul.

Estos directores fueron designados por Eduardo Godoy, liquidador de Sartor, las la salida del antiguo directorio, que estaba comandado por Cecilia Pérez.

Esta directiva tiene carácter transitorio mientras que concreta la venta del paquete accionario de Tactical Sport, proceso que tiene como plazo estimado abril o mayo del próximo año.