Eduardo Alamos, presidente de Azul Azul, anunció este jueves la conformación de la comisión que estará a cargo de trabajar en el nuevo convenio entre la concesionaria y la Casa de Estudios Universidad de Chile, tras la reunión ordinaria del directorio.

"Estuvo intenso, pero muy, muy productivo. Se conformó la comisión que va a estar a cargo del nuevo convenio con la casa de estudios: Macarena Letelier, Gonzalo Molina y Fernando Coloma", señaló el timonel de la sociedad anónima.

Consultado sobre el auspicio de la casa de apuestas que dejó amarrado el directorio anterior, Alamos explicó que "no se tocó el tema en particular, son parte de conversaciones que se van a tener cuando se discuta el nuevo convenio, pero hubo un clima de absoluta cordialidad y creemos que ambas partes están muy entusiasmadas con lo que se viene tanto para el club como para la universidad".

Respecto a los plazos para alcanzar un acuerdo, el dirigente sostuvo que "aún no nos hemos sentado a conversar con ellos. Vamos a ver las posiciones de ambas partes y ojalá sea lo antes posible para tranquilidad de todos".

"Con una disposición como la que vimos ayer, creo que vamos a salir pronto de eso y vamos a estar en muy buena sintonía con lo que es nuestra casa de estudios", añadió.