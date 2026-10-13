Bianneider Tamayo realiza un plan especial en la U tras viaje con la selección

Mientras el plantel de Universidad de Chile disfruta de un breve descanso tras el triunfo ante Ñublense, el defensor venezolano Bianneider Tamayo trabaja contra el tiempo y será el único futbolista del elenco estudiantil que no gozará de días libres.

De acuerdo a lo informado por Cooperativa Deportes, la determinación del cuerpo técnico laico responde al desgaste y los kilómetros que acumuló el zaguero de 21 años luego de formar parte de la última gira internacional de la selección de Venezuela por Medio Oriente, travesía que le significó un agotador viaje de casi 30 horas de regreso a Santiago.

A la fatiga por el traslado se suma una importante falta de ritmo competitivo.

El defensor no sumó minutos en los amistosos que la "Vinotinto" disputó frente a Japón y Jordania, acumulando una inactividad que se arrastra desde su último partido oficial, registrado el pasado 30 de agosto en la recordada caída ante Universidad de Concepción en Collao.