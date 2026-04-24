Buenas noticias para la U: Aránguiz estará en el clásico universitario

Charles Aránguiz está disponible para el clásico universitario del sábado, luego de recibir el alta médica y superar las últimas pruebas físicas en Universidad de Chile.

Desde el Centro Deportivo Azul aseguran que el mediocampista entrenó en buenas condiciones y que será parte de la nómina para enfrentar a Universidad Católica, según supimos en Cooperativa Deportes.

Si bien todavía no está definido si arrancará como titular o comenzará en el banco, en la U ya manejan que su recuperación es total y que estará a disposición para el encuentro. La presencia de Aránguiz asoma como una noticia importante para el equipo, por la jerarquía del volante y la incidencia que tiene en el funcionamiento azul.

En cambio, Eduardo Vargas sigue siendo duda para el partido y durante esta tarde debería quedar resuelto si llega o no en condiciones de jugar. Su situación aún no está completamente zanjada, por lo que en las próximas horas se espera una definición definitiva sobre su presencia en el clásico.

El clásico se juega desde las 18:00 horas de este sábado en el Estadio Nacional.