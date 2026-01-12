Cambio en la U: Familia Schapira vendió sus acciones de Azul Azul a Romántico Viajero SPA

Tras menos de un mes desde el anuncio y puesta en marcha del proceso, este lunes 12 de enero la familia Schapira selló la venta de su participación en Azul Azul, sociedad anónima controladora del club de fútbol Universidad de Chile.

Durante esta jornada Azul Azul informó a la Bolsa de Santiago la transacción de las acciones clase B que estaban a nombre de Inmobiliaria DSE Limitada, todo a través de la corredora de bolsa LarraínVial.

En total se remataron 9.580.891 acciones clase B, correspondiente al 21,44 por ciento de la concesionaria, por un monto de $6.706.623.700 (unos 7 millones 578 mil dólares).

Las acciones fueron adquiridas por el abogado José Ramón Correa, conocido director de Azul Azul por el lado del exbloque Sartor (ahora bajo manos del presidente Michael Clark), bajo el nombre de Romántico Viajero SPA.

En la inscripción de la transacción en el Registro de Valores, el gerente general de Azul Azul, José Ignacio Asenjo, informó que la inversión de Correa "tiene el carácter de 'inversión financiera', sin intención de adquirir ni participar directa o indirectamente del control de la Sociedad".

Al ya no tener participación en las acciones de Azul Azul, Daniel y Eduardo Schapira renunciaron a sus cargos como directores, dejando puestos vacantes en la dirigencia de la U.

Así, se concretó la salida de quienes fueron el contrapeso a Clark, máximo accionista y quien tiene un reclamo en curso tras haber sido multado e inhabilitado por la CMF.