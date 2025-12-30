Michael Clark alegó que le arrebatan su fuente de sustento en apelación por caso Sartor

Michael Clark, presidente de Azul Azul, presentó ante la Corte de Apelaciones de Santiago un reclamo por la sanción que le impuso la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) por el caso Sartor, y alegó que las medidas son desproporcionadas, injustas y afectan su fuente de sustento, ya que pretenden sacarlo del cargo en el directorio de la concesionaria que administra al club Universidad de Chile.

Clark fue multado con 2.500 millones de pesos (65.000 UF) y quedo inhabilitado por cinco años para ejercer cargos directivos, un castigo que reclamó como "desproporcionado".

Según informó La Segunda, Clark, por medio de su abogado Gonzalo García, argumentó que la sanción es desproporcionada porque debe solventar "una carga pecuniaria extrema mientras se le arrebata su principal fuente de sustento al forzar su salida de la presidencia de Azul Azul".

Del mismo modo, Clark, en su apelación, insistió que fue víctima de críticas injustas, reiterando que fue director independiente de Sartor AGF, sin partipación directa en la estructura societaria y que tampoco intervenía en las gestiones, pero aún así recibió el segundo castigo más alto por parte de la CMF, superando a directores que sí estaban involucrados en el caso.

Tras el castigo de la CMF, Clark no renunció a su cargo en Azul Azul y aseguró que agotará todas las instancias para demostrar su inocencia, pese a la oposición dentro del directorio por su continuidad.