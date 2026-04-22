Castellón hizo un pedido a los árbitros: Que su objetividad sea pareja para todos

El arquero de Universidad de Chile Gabriel Castellón alzó la voz en la antesala del clásico universitario ante Universidad Católica, programado para este sábado en el Estadio Nacional por la fecha 11, y realizó un llamado directo al arbitraje nacional: Pidió que la objetividad y los criterios sean iguales para todos los equipos y en todos los partidos.

Consultado por las recientes controversias arbitrales que han marcado el torneo, el guardameta azul fue claro en su postura y remarcó que en el plantel consideran que hay una disparidad de criterios que, a su juicio, se ha visto en distintos partidos.

"Sí lamentablemente han errado mucho a la hora de tomar decisiones, creo que tratan de ser objetivos, pero son muy distintos los criterios que han mostrado", afirmó el portero del cuadro azul.

Luego profundizó en la idea y dejó en claro cuál es la expectativa del camarín universitario frente al desempeño de los jueces. "Para nosotros idealmente es que se hable siempre de fútbol, que no se hable de las polémicas o si los árbitros aciertan o no, pero nos queda como jugadores que traten que su objetividad sea pareja para todos, no para unos equipos sí y otros no, ni dependiendo del partido que se está jugando, sino que sea siempre el mismo criterio", señaló.

Castellón cerró ese análisis insistiendo en que el plantel intenta enfocarse en lo futbolístico y no distraerse con factores externos. "Nosotros nos enfocamos en el partido, en lo que tenemos que mejorar futbolísticamente, y creo que de los árbitros se ha hablado mucho, quedan a la vista como son sus criterios", sostuvo.

El guardameta también abordó el presente futbolístico del equipo en la previa del clásico universitario: "El grupo siempre está con la disposición de querer mejorar. Sabemos lo duro que fue la derrota en Chillán y también que el partido del fin de semana no fue malo, sino correcto. Obviamente, sabemos que nos está faltando marcar la diferencia en los partidos", comentó.

Sobre esa falta de contundencia, Castellón planteó que el equipo ha mostrado cosas positivas, pero necesita mayor eficacia: "Estamos llegando, estamos haciendo daño, pero lamentablemente no se está concretando con goles. Creo que estamos trabajando en eso, en afinar esos detalles y poder tirar los partidos a favor de nosotros", señaló.

Consultado por Universidad Católica, el arquero advirtió sobre la intensidad del rival y sus herramientas para hacer daño.

"Católica sabemos que es un equipo duro. Fue a ganar a Brasil y, aunque el otro día perdió, tiene jugadores determinantes y un equipo que mete mucha intensidad", apuntó.

También puso énfasis en la relevancia del balón detenido para el desarrollo del compromiso.

"Los balones detenidos siempre van a marcar la diferencia en los partidos. A nosotros ya nos tocó con Ñublense, donde terminamos perdiendo por esa vía. Entonces hay que trabajarlo con seriedad, con responsabilidad y entrenarlo como si fuera la última jugada del partido", añadió Castellón.

El portero universitario valoró además el respaldo que espera recibir de los hinchas azules en el Estadio Nacional.

"Siempre va a ser una alegría que el estadio esté lleno y que se sienta el apoyo del hincha azul. Desde que llegué he sentido ese respaldo y siempre va a ser un plus distinto para los clásicos", afirmó.

Respecto a las claves futbolísticas del encuentro, Castellón apuntó a la toma de decisiones en ofensiva.

"Creo que el partido puede pasar mucho por la toma de decisiones a la hora del término de la jugada. En la construcción lo estamos haciendo de buena manera, también en la zona media, pero la parte final nos está costando. Si mejoramos ese detalle, el partido puede pasar a favor de nosotros", indicó.

El arquero también destacó la influencia de Fernando Gago en la preparación de este tipo de partidos.

"Nos transmite la experiencia de jugar grandes clásicos a nivel mundial y también el seguir atreviéndonos, mantener la idea y mejorar la forma en que estamos enfrentando los partidos", explicó.

"Sabemos que los clásicos son diferentes, que uno sube mucho más las revoluciones y siempre quiere ganar. Él nos va mostrando los detalles donde puede pasar el partido y nosotros siempre estamos con la disposición de crecer, aprender y escucharlo", agregó.

Sobre la situación de Charles Aránguiz y Eduardo Vargas, Castellón explicó que ambos siguen intentando llegar al compromiso.

"Edu y Charles están haciendo todo lo posible para estar a disposición. Hemos visto cómo están tratando de mejorar y sus molestias se tienen que ir evaluando día a día", manifestó.

"Son el área física y el área médica las que tienen que ir tomando decisiones según cómo se vayan sintiendo. Ojalá podamos contar con ellos, porque siempre va a ser bueno tener a grandes jugadores", cerró.