Cecilia Pérez se convirtió en la nueva presidenta de Azul Azul

Tal como se esperaba, Cecilia Pérez, hasta hoy vicepresidenta de Azul Azul, concesionaria que rige los destinos de Universidad de Chile, fue electa como la nueva mandamás de la sociedad anónima.

El club, a través de publicaciones en sus redes sociales anunció que "Cecilia Pérez es la nueva presidenta del Club Universidad de Chile de acuerdo con la elección hecha por el nuevo directorio".

Pérez llegó al directorio en abril de 2022 de la mano de Michael Clark, máximo accionista y hasta hace una semana, presidente del club, y fue electa de manera unánime, aunque con dos abstenciones.

Tras la elección, Pérez ofreció su primera conferencia de prensa en el CDA, instancia donde agradeció la elección.

"Hubo un comportamiento histórico, hubo unanimidad de parte de los directores que fueron elegidos. Estoy con mucha emoción, de sentimientos muy encontrados, y hoy con mayor tranquilidad, emoción y alegría, dándome cuenta de un hecho histórico. Trabajamos para tener una buena junta, y mis compañeros regalándome rosas azules, así es que agradecida de presidir al equipo más lindo de Chile y el mundo", dijo.

"Acá hay una emoción que solo encuentras en la U, porque a veces te toca estar en las malas, en las malas y en las malas. Ahora queda trabajar en equipo con cada uno de los directores, con cada uno de los colaboradores, con los planteles profesionales, con los cadetes, con los apoderados y con la Casa de Estudios, haciendo un solo trabajo, con una sola misión: Hacer que al equipo le vaya mejor en lo económico y en lo deportivo, porque cuando la U gana el fin de semana, se arma una semana maravillosa, y cuando pierde, pucha que andamos tristes. Es un honor ser la primera mujer en Chile y la segunda en Sudamérica", añadió.

"Estoy tranquila, con ganas de seguir trabajando en equipo porque haciéndolo así es que el éxito sea altísima", complementó.

José Ramón Correa fue electo vicepresidente en la misma instancia. Ambos recibieron nueve votos a favor y dos abstenciones.

Recordar que en la junta realizada hora antes de la reunión de directorio, fue electo como director José Miguel Insulza, reconocido hincha de la U y exsecretario general de la Organización de Estados Americanos.